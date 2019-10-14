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Совет ЕС призвал срочно прекратить турецкую операцию в Сирии

17:41 14.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Совет ЕС по иностранным делам призвал международное сообщество "предпринять усилия" для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии, пишет "Интерфакс".

"Срочно необходимы постоянные усилия международного сообщества, в том числе Совета Безопасности ООН, для прекращения этих односторонних военных действий", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В частности, совет предложил провести совещание на уровне министров международной коалиции, ведущей борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России), с тем, чтобы обсудить, как продолжать действовать в нынешних условиях.

Кроме того в ЕС напомнили о ранее принятом решении о "немедленном прекращении" лицензирования экспорта оружия в Турцию. Также там еще раз акцентировали внимание на том, что ЕС не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где нарушаются права местного населения.

В то же время ЕС по-прежнему участвует в усилиях по эффективному разрешению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев в данном ближневосточном регионе.

Совет ЕС также выразил свое осуждение военной операции Турции, которые "серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона" и "значительно затрудняют перспективы политического процесса по достижению мира в Сирии". Кроме того, действия Турции существенно подрывают прогресс, который был достигнут в борьбе с ИГ.

Темы: Турция, Европейский союз (ЕС), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 21:34
Гость: Поручик

Кремль уже стрелял ими не однократно в Сирии по таким же бандитам и по их сараям. Ты что ставишь под сомнение стратегию и тактику его светлости верховного главнокомандующего?
14.10.2019, 21:25
Гость: грек

"Источник мира", по Эрдогану Источник крови
Полоса земли 400х30 км.,где проживают курды
превратится в полусу геноцида
Выигрывают Турция Сирия и Кремль
зато проигрывают все ВОЗРОДИТСЯ ИГил
9 тысяч боевиков ИГла готовы взять оружье..
14.10.2019, 20:25
Гость: двойные стандарты

А почему ЕС за Донбасс так не беспокоится?
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