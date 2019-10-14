Совет ЕС призвал срочно прекратить турецкую операцию в Сирии

17:41

Совет ЕС по иностранным делам призвал международное сообщество "предпринять усилия" для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии, пишет "Интерфакс".

"Срочно необходимы постоянные усилия международного сообщества, в том числе Совета Безопасности ООН, для прекращения этих односторонних военных действий", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В частности, совет предложил провести совещание на уровне министров международной коалиции, ведущей борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России), с тем, чтобы обсудить, как продолжать действовать в нынешних условиях.

Кроме того в ЕС напомнили о ранее принятом решении о "немедленном прекращении" лицензирования экспорта оружия в Турцию. Также там еще раз акцентировали внимание на том, что ЕС не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где нарушаются права местного населения.

В то же время ЕС по-прежнему участвует в усилиях по эффективному разрешению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев в данном ближневосточном регионе.

Совет ЕС также выразил свое осуждение военной операции Турции, которые "серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона" и "значительно затрудняют перспективы политического процесса по достижению мира в Сирии". Кроме того, действия Турции существенно подрывают прогресс, который был достигнут в борьбе с ИГ.