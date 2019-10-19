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Британский парламент принял поправку об отсрочке Brexit

20:01 19.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против - 306 депутатов, сообщает ТАСС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не сломлен таким результатом и будет добиваться выхода королевства из ЕС 31 октября на условиях, утвержденных саммитом ЕС 17 октября.

«Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон не заставляет меня это делать», — заявил Джонсон в парламенте после голосования. «Я скажу нашим друзьям и коллегам в ЕС именно то, что я говорил всем остальным за последние 88 дней, что я занимаю пост премьер-министра: дальнейшая отсрочка сделает хуже и для этой страны, и для Европейского союза, и для демократии», — цитирует британского премьера РБК.

События в британской палате общин сопровождаются акциями протеста против выхода страны из ЕС.

Темы: Brexit, Великобритания
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Комментарии читателей
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20.10.2019, 00:09
Гость: детский сад какой-то

вечно просить об отсрочке. На что они рассчитывают? Вечно просить об отсрочке?Это несерьезно. У ЕС раздражение уже от ваших отсрочек. Джонсон умница сразу видно не Трамп,а опытный политик. Как не хотят развала Великобритании.Ну этож не Басаева спонсировать.
19.10.2019, 23:17
Гость: евразиец

Республики сами провозгласили независимость.Догадайся кто им заплатил за это.
19.10.2019, 21:26
Гость: грек

Мэй Тереза тоже до прыгалась,что сама получила Brexit, теперь Джонсов Борька испытывает судьбу, точно, закончится личным-Brexit- Бориса.
Умные, не допустят что бы пустить гос-во под "жернова" из-за прихоти самодура.
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