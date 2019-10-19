Британский парламент принял поправку об отсрочке Brexit

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Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против - 306 депутатов, сообщает ТАСС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не сломлен таким результатом и будет добиваться выхода королевства из ЕС 31 октября на условиях, утвержденных саммитом ЕС 17 октября.

«Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон не заставляет меня это делать», — заявил Джонсон в парламенте после голосования. «Я скажу нашим друзьям и коллегам в ЕС именно то, что я говорил всем остальным за последние 88 дней, что я занимаю пост премьер-министра: дальнейшая отсрочка сделает хуже и для этой страны, и для Европейского союза, и для демократии», — цитирует британского премьера РБК.

События в британской палате общин сопровождаются акциями протеста против выхода страны из ЕС.