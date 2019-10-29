В Донбассе началось разведение сил

15:38

В Донбассе в населенном пункте Золотое начался процесс разведения сил.

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские военные обменялись залпами сигнальных ракет, сообщает «Интерфакс».

Начало отвода подтвердил в своем телеграм-канале представитель ЛНР в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В После Золотого также должно быть осуществлено разведение сил в населенном пункте Петровское.

Напомним, ранее разведение сил было сорвано. Представители ДНР и ЛНР возложили ответственность за срыв на украинскую сторону. В Киеве же данную неудачу объяснили несоблюдением семидневного режима тишины.