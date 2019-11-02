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Трамп снизил квоту на прием беженцев почти в два раза

13:42 2.11.2019
Фото с сайта usa.com
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США снижают лимит на прием беженцев в 2020 году с 30 тыс. человек до 18 тыс. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Дональд Трамп. 

Квота разделена на определенные категории. В частности, США готовы впустить в страну 5 тыс. человек, которых преследуют за религию, 4 тыс. граждан Ирака, помогавших США и имеющих связи с обладателями американского гражданства. Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца в общем 1,5 тыс. человек. Остальные 7,5 тыс. мест получат беженцы из других категорий, пишет "Коммерсант".

Снижение лимита на прием беженцев в США снижается несколько лет подряд — два года назад квота равнялась 110 тыс. человек.

Темы: Дональд Трамп, США, Проблемы беженцев и перемещенных лиц в мире
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Комментарии читателей
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02.11.2019, 15:23
Гость: личный опыт

Молодец.
02.11.2019, 14:55
Гость: пацан

сказал - пацан сделал. В отношении миграции есть чему поучиться у Трампа.А то уже Медведев на полях ШОС призывает к "налаживанию мирной жизни в Афганистане", во что это выльется в денежном эквиваленте для россиян - понятно.
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