Трамп снизил квоту на прием беженцев почти в два раза

13:42

США снижают лимит на прием беженцев в 2020 году с 30 тыс. человек до 18 тыс. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Дональд Трамп.

Квота разделена на определенные категории. В частности, США готовы впустить в страну 5 тыс. человек, которых преследуют за религию, 4 тыс. граждан Ирака, помогавших США и имеющих связи с обладателями американского гражданства. Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца в общем 1,5 тыс. человек. Остальные 7,5 тыс. мест получат беженцы из других категорий, пишет "Коммерсант".

Снижение лимита на прием беженцев в США снижается несколько лет подряд — два года назад квота равнялась 110 тыс. человек.