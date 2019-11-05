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Названа дата церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

15:55 5.11.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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2 декабря 2019 состоится церемония пуска газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Газопровод, протяженность которого составит порядка 3000 км, будет транспортировать газ Якутского и Иркутского центров газодобычи потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут).

Также сообщается, что «Газпром» уже завершил заполнение газом экспортного газопровода.

Напомним, «Сила Сибири» - совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC. Условия партнерства компаний были определены в межправительственном соглашении.

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали договор купли-продажи природного газа на 30 лет.

Темы: Китай, Газовая промышленность в России, Газпром
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 00:10
Гость: Юляша

Это хорошая новость.Китай куда более надежен,чем евро-русофобы и их известные всем холуи.
06.11.2019, 00:06
Гость: девиз кремлевских «патриотов»

Ни кубометра российского газа будущим поколениям России! Все дочиста выкачаем и загоним кому угодно, а деньги отправим в свои любимые панамские офшоры!
05.11.2019, 23:04
Гость: Газопроводы

противоречат самой идее капитализма, свободной конкуренции. Будущее за СПГ.
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