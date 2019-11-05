Названа дата церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

15:55

2 декабря 2019 состоится церемония пуска газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Газопровод, протяженность которого составит порядка 3000 км, будет транспортировать газ Якутского и Иркутского центров газодобычи потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут).

Также сообщается, что «Газпром» уже завершил заполнение газом экспортного газопровода.

Напомним, «Сила Сибири» - совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC. Условия партнерства компаний были определены в межправительственном соглашении.

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали договор купли-продажи природного газа на 30 лет.