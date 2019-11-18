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Авиакомпании заплатят 9 миллиардов долларов за 175 новых российских МС-21

16:22 18.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Портфель твердых заказов на 175 новейших российских самолетов МС-21, которые получила корпорация «Иркут», составляет около 9 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и Объединенной авиастроительной корпорации. Речь идет только о лизинге, страховка и плата за техобслуживание в эту сумму не входят, уточнили они.

В «Иркуте» комментировать эту информацию отказались, но сообщили, что каталожная цена МС-21, то есть та, которую устанавливает производитель, — 97,9 миллиона долларов за самолет. Таким образом, 175 самолетов должны были бы стоить 17,1 миллиарда долларов — почти в два раза больше, чем, по данным РБК, за них заплатят покупатели.

На фактическую цену самолета, указывают опрошенные РБК эксперты, влияют многие факторы. В случае с МС-21, предполагают они, речь может идти о том, что, снижая цены, государство стимулирует авиакомпании покупать российские самолеты.

Самолет МС-21 совершил первый полет в мае 2017 года. Начать серийное производство самолета планируется в конце 2020 года. Заказы на самолеты, как сообщалось ранее, оформили «Аэрофлот», Red Wings, «Ираэро» и несколько крупных российских лизинговых компаний.

Темы: Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 22:24
Гость: Ник

Зачем гадать кто сколько купит МС-21 через 40-50 лет? Стране нужны самолеты сейчас и почему не производить массово ИЛ 96 десятилетиями доказавшие свою надежность? Ведь СССР выпускал хорошие самолеты и незачем от них отказываться,пока нет других самолетов.
18.11.2019, 19:55
Гость: Петр

новый старый фокус - пример Суперджета на глазах - никому за рубежом и в РФ не нужен. Летает только принудительно, потому что экономически не выгоден против боингов.
Этот МС-21 как уже отмечали - крыло имеет из импортных (США) материалов, которые из за санкций в РФ не поставляются. Чубайс и компания обещали сделать композитные материалы для самолета чисто отечественными.Сколько будет стоить - никому не известно. Плюс их же надо сертифицировать и лет 5 испытывать - вот здорово будет, если в полете крыло отвалится через пару лет полетов... Так что победные реляции одно , а жизнь покажет.
18.11.2019, 19:03
Гость: demos

С импортным композитом успели построить 6 самолётов, а отечественного нет, так что не вяжется ни по количеству, ни по срокам.
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