Авиакомпании заплатят 9 миллиардов долларов за 175 новых российских МС-21

16:22

Портфель твердых заказов на 175 новейших российских самолетов МС-21, которые получила корпорация «Иркут», составляет около 9 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и Объединенной авиастроительной корпорации. Речь идет только о лизинге, страховка и плата за техобслуживание в эту сумму не входят, уточнили они.

В «Иркуте» комментировать эту информацию отказались, но сообщили, что каталожная цена МС-21, то есть та, которую устанавливает производитель, — 97,9 миллиона долларов за самолет. Таким образом, 175 самолетов должны были бы стоить 17,1 миллиарда долларов — почти в два раза больше, чем, по данным РБК, за них заплатят покупатели.

На фактическую цену самолета, указывают опрошенные РБК эксперты, влияют многие факторы. В случае с МС-21, предполагают они, речь может идти о том, что, снижая цены, государство стимулирует авиакомпании покупать российские самолеты.

Самолет МС-21 совершил первый полет в мае 2017 года. Начать серийное производство самолета планируется в конце 2020 года. Заказы на самолеты, как сообщалось ранее, оформили «Аэрофлот», Red Wings, «Ираэро» и несколько крупных российских лизинговых компаний.