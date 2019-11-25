На Украине вновь предложили перенести празднование Рождества

10:17

Представители церкви Украины вновь предложили перенести праздноване Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.

Как пишет издание "Обозреватель", соответствующую инициативу высказал предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко.

По его словам, это станет возможным в случае, если идею поддержит украинское общество. Думенко добавил, что сейчас сложно понять, сколько времени потребуется на то, чтобы украинцы привыкли к новой дате значимого семейного праздника.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", — цитирует его портал.

Как отмечает РИА Новости, подобные инициативы звучат на Украине не впервые. Еще в 2015 году в бытность секретарем СНБО Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря, "как цивилизованные страны". Свою точку зрения Турчинов аргументировал тем, что в Европе живут по григорианскому календарю.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата появилась раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь, Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.