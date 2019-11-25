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На Украине вновь предложили перенести празднование Рождества

10:17 25.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Представители церкви Украины вновь предложили перенести праздноване Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.

Как пишет издание "Обозреватель", соответствующую инициативу высказал предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко.

По его словам, это станет возможным в случае, если идею поддержит украинское общество. Думенко добавил, что сейчас сложно понять, сколько времени потребуется на то, чтобы украинцы привыкли к новой дате значимого семейного праздника.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", — цитирует его портал.

Как отмечает РИА Новости, подобные инициативы звучат на Украине не впервые. Еще в 2015 году в бытность секретарем СНБО Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря, "как цивилизованные страны". Свою точку зрения Турчинов аргументировал тем, что в Европе живут по григорианскому календарю.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата появилась раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь, Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.

Темы: Православный мир на Украине
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 14:57
Гость: Felix

Причем здесь униаты? Они сами по себе, а ПЦУ - сама по себе.

ПЦУ - православная, а не греко-католическая церковь.

Мне кажется, бредите именно вы.
25.11.2019, 14:46
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

А мое убеждение, что РОССИЙСКОЙ церкви никогда не существовало.
25.11.2019, 13:42
Гость: kib

...перенесут. Хохлы стерпят...а вообще шли разговоры перейти на латиницу "як весь цiвiлiзованный мip". "весь" не ошибка...они все равно укрязыка не знают.
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