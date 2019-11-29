Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, считает предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным. Однако французский лидер пока что не намерен его принимать, передает Reuters.

По его словам, инициатива Путина создает хорошую основу для дальнейших обсуждений. Как отметил Макрон, его заявление о том, что НАТО переживает смерть мозга, стало «полезным сигналом к пробуждению». Глава Франции добавил, что выступает за новые соглашения с Россией в сфере безопасности.

«С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог», — приводит РБК слова президента.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответ Макрона на послание Путина о ракетах средней и меньшей дальности «не носит детального характера», но показывает понимание озабоченности России и готовность к диалогу по этому вопросу.

Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. Также в послании главы государства упоминалось о намерении России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.