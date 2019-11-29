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Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе

13:36 29.11.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, считает предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным. Однако французский лидер пока что не намерен его принимать, передает Reuters.

По его словам, инициатива Путина создает хорошую основу для дальнейших обсуждений. Как отметил Макрон, его заявление о том, что НАТО переживает смерть мозга, стало «полезным сигналом к пробуждению». Глава Франции добавил, что выступает за новые соглашения с Россией в сфере безопасности.

«С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог», — приводит РБК слова президента.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответ Макрона на послание Путина о ракетах средней и меньшей дальности «не носит детального характера», но показывает понимание озабоченности России и готовность к диалогу по этому вопросу.

Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. Также в послании главы государства упоминалось о намерении России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

Темы: Франция, Ракеты, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 17:03
Гость: кадет

Что, разве троцкисты-советники из Администрации Президента не понимают, что Европа это политическая структура и совершенно не самостоятельная. Главную роль там заправляют Мировая Финансовая Закулиса троцкистов-глобалистов.
29.11.2019, 16:55
Гость: Русский

"Макрон наш!" не прокатывает. Думали что запрягли самовлюбленного гуся, но как обычно себя переоценили. Так же голосили "Трамп наш!"
Хотел завклубом иметь к 9 декабря союзника -облом. А уже слышатся тоскливые нотки- идет процесс понимания что план Штанмайера выливыется в освобождения Донецка и Луганска от бандитов. И народу Донецка и Луганска не удалось внушить страх перед " бандеровцами".
29.11.2019, 16:01
Гость: Лупень

Европа отстреляется и получит возвратку, так вопрос не решится. Заокеанский дядька только посмеется. Нужно начинать строить жележные дороги на Кубе и по них пускать вагоны-рефрижираторы с межконтинентальной колбасой внутри. В таком случае товар будет доставлен вовремя. На крайний случай подтягивать Китай, пускай целится через северный полюс. Правда, сэм может купить Гренландию и сможет ловить оттуда гостинцы. Еще лучше, пусть это все устанет от перенапряжения и тогда вылезет какой-нибуть Ебола и все сожрет. Дядя Сэм пойдет первый, однозначно, с иммунитетом там швах.
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