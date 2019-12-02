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Глава Минэнерго США ушел в отставку

10:57 2.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», - написал Перии.

В середине октября СМИ предсказывали, что Перри покинет свой пост в конце года. Тогда же Трамп выдвинул в качестве его преемника на посту министра энергетики США Дэна Бруйетта, который в настоящий момент занимает должность заместителя главы этого ведомства.

В Сенате Конгресса США на понедельник запланировано голосование по его кандидатуре, как ожидается, он будет утвержден на новый пост. После этого Бруйетт будет приведен к присяге в качестве нового главы Минэнерго США.

Как отмечала газета Politico, уход Перри с должности не связан с расследованием, начатым в рамках процедуры импичмента в связи с доносом неназванного сотрудника разведки США о содержании телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным информатора, американский лидер убеждал Киев начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена (наиболее вероятный оппонент Трампа на выборах в 2020 году) и его сына Хантера. Байден-младший ранее работал в частной украинской компании Burisma.

В начале октября Politico и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве компании «Нафтогаз», настаивая, чтобы в состав совета директоров компании включили американцев. Сам он позднее заявил, что лишь рекомендовал определенные имена по запросу украинских властей.

Темы: США, Отставки и назначения в мировой политике
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