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Трое российских военных пострадали при взрыве бомбы в Сирии

16:59 2.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что полученные травмы не несут угрозы жизни военным.  Отмечается, что инцидент произошел в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, район Кобани провинции Алеппо.

В середине октября Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.
Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".

Темы: Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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03.12.2019, 01:06
Гость: Это

не наша война.
02.12.2019, 18:35
Гость: доцент

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