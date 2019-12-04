Украина продлила антироссийские санкции до 2021 года

15:21

Власти Украины продлили антироссийские санкции до конца 2020 года. Об этом 4 декабря сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров — до 31 декабря 2020 года — как ответ на аналогичные действия РФ», — написал он.

В конце 2015 года правительство Украины утвердило постановления о вводе эмбарго на ряд российских товаров и отмене зоны свободной торговли с Москвой в рамках СНГ.

В ответ Москва также приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Киевом — постановление вступило в силу с 1 января 2016 года. С начала того же года на Украину распространилось действие продуктового эмбарго и таможенных пошлин.

После этого Киев неоднократно продлевал и дополнял введенные им санкции — ежегодно появлялись новые пошлины и эмбарго на товары из России. Под ограничение попал ряд разнообразных товаров — в их числе продукты питания, химикаты, оборудование и транспортные средства.