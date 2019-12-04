]]>
]]>
Главная В мире Новости

Украина продлила антироссийские санкции до 2021 года

15:21 4.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Власти Украины продлили антироссийские санкции до конца 2020 года. Об этом 4 декабря сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров — до 31 декабря 2020 года — как ответ на аналогичные действия РФ», — написал он.

В конце 2015 года правительство Украины утвердило постановления о вводе эмбарго на ряд российских товаров и отмене зоны свободной торговли с Москвой в рамках СНГ.

В ответ Москва также приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Киевом — постановление вступило в силу с 1 января 2016 года. С начала того же года на Украину распространилось действие продуктового эмбарго и таможенных пошлин.

После этого Киев неоднократно продлевал и дополнял введенные им санкции — ежегодно появлялись новые пошлины и эмбарго на товары из России. Под ограничение попал ряд разнообразных товаров — в их числе продукты питания, химикаты, оборудование и транспортные средства.

Темы: Россия, Украина, Ситуация на Украине, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2019, 00:56
Гость: такиминадо

Китай и Индия мастерски используют Россию, пользуясь её сложностями с Западом. Радоваться этому - себя не уважать.
05.12.2019, 00:54
Гость: из киева

В европейской интегрированной газовой системе нет отдельного российского газа. После того, как за него было заплачено и он поступил в неё, он стал европейским, так же, как поступивший с месторождений в Северном море или прибывший в сжиженном виде с Ближнего Востока или из США. И цена его стала усредненной по всем им. По этой цене Украина и покупает.
04.12.2019, 23:02
Гость: Конституция Украины

"Украинский народ - граждане Украины всех национальностей".
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.