Военнослужащий устроил стрельбу на американской базе Перл-Харбор

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На морской верфи на базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор-Хикем в штате Гавайи произошла стрельба, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В результате инцидента один человек погиб и не менее трех человек получили ранения, двое раненых находятся в критическом состоянии. Стрелком оказался один из военнослужащих ВМС США. Он ранил троих гражданских сотрудников американского военного ведомства, после чего покончил жизнь самоубийством.

Причины, побудившие военнослужащего открыть стрельбу, не сообщаются. На время инцидента доступ на базу был заблокирован.