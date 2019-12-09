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В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии

12:01 9.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Международное сообщество должно принять активные меры для того, чтобы виновные в преступлениях в Сирии были привлечены к ответственности, заявил специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг.

По его словам, преступления, совершенные против христиан и также других религиозных меньшинств террористами ИГ (ИГИЛ, террористическая организация запрещена в России), являются одними из самых ужасных, из тех что наблюдал его офис. Дьенг подчеркнул, что эти преступления "совершались с полным пренебрежением к человеческому достоинству и жизни", добавляет РИА Новости.

"Важно привлекать виновных к ответственности. Необходимо, чтобы международное сообщество приняло меры для обеспечения всестороннего привлечения к ответственности за все международные преступления, совершенные в Сирии, о которых сообщалось. Мой офис в свое время призывал к расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Мы даже призывали к тому, чтобы случаи преступлений, совершенных в Сирии, были направлены в Международный уголовный суд", - цитирует его слова агентство.

В марте 2019 года архимандрит, представитель Антиохийской православной церкви Алексий Чехадех, рассказал, что число христиан, покинувших Сирию из-за военных действий, может достигать 45%.

В свою очередь Патриарх Антиохийской православной церкви и всего Востока Иоанн Х заявлял о разрушении более 120 храмов на территории САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 16:46
Гость: Мамонт Дальский

Нужно срочно признать организацию ИГ (Иблиса Гвардия) нацистской . Да , надо наказать те страны где принимают , лечат и лечили терористов ИГ(Иблиса Гвардия) .
09.12.2019, 15:31
Гость: Ветеран

В качестве помощи ООН. Основная вина за преступления в Сирии (и не только там) на США и Англии. Слабо привлечь их к ответственности?
09.12.2019, 12:41
Гость: rk

Проведут резолюцию, под предлогом привлечь к ответу организацию запрещенную в России, а реально будут копать под Россию.
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