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Помпео на встрече с Лавровым предостерег Россию от «вмешательства»

23:01 10.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава Госдепа США Майк Помпео провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник. Он решил обсудить вопрос вмешательства Москвы во внутренние дела США, а также обвиненного в шпионаже американского гражданина Пола Уилана, передает RT.

«Мы поднимали вопрос и вмешательства в наши внутренние дела. Я совершенно четко дал понять, что это неприемлемо. Администрация президента Трампа всегда будет уделять огромное внимание обеспечению целостности и честности наших выборов. Ни Россия, ни одна другая страна не имеет права предпринимать усилия для подрыва этого процесса», — сказал Помпео после переговоров.

Он пригрозил, что на подобные действия незамедлительно последует реакция США. Лавров на это заметил, что Москва не раз заявляла о безосновательности любых обвинений в свой адрес по поводу вмешательства во внутриполитические дела США.

«Мы понимаем, что совместной работе продолжала, да и продолжает мешать, волна подозрений применительно к России, которая буквально захлестнула Вашингтон», — добавил глава МИД России.

Он сообщил, что «все спекуляции относительно мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны» и у американцев нет никаких доказательств этой теории.

Лавров также отметил, что после выборов президента США в 2016 году Москва пыталась связаться с администрацией Барака Обамы и много раз предлагала разобраться в звучавших подозрениях, но «ответа не было».

Темы: США, Отношения России и США, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 03:14
Гость: иван

вопрос почему делят победу между Зеленским и Путиным Меркель вбивает еще большую неприязнь между РФией и Украиной почему Зеленский должен выполнять решения Минских подписей Порошенко непонятно победа за Зеленским -однозначно его упор на оккупацияю Донбааса не опровергнут значит это правда а погибши а разоренные дома и села города кто будет нести ответственность разве там можно выявлять победителей кто начал агрессию тот и должен отвечать почему то в Чечне не было никаких сборищь с Германией Францией по защите русского населения бомбежек убийств насилия а теперь озаботились русским языком смешно и грустно Зеленскому досталась невидная роль в этой игре в поддавки но он выстоит и будет победителем удачи тебе Владимир и стойкости
11.12.2019, 01:54
Гость: anton

Помпео просто ещё раз озвучил для недоумков,что Америке не нужно ничего, никому доказывать,а достаточно информации спецслужб о вмешательстве.Комиссия уже признала вину России во вмешательстве ,в суд никто не пойдёт у США достаточно средств наказать виновных.
11.12.2019, 00:40
Гость: Им сейчас

дай бог со своими выборами разобраться.
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