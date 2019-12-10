В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

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Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", пишет РИА Новости со ссылкой на оригинальный документ.

В частности, документ предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами. Он обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая и сообщать о мерах по "повышению издержек - политических, военных, экономических, бюджетных и технологических" для этих стран.

Документ также запрещает продажу Турции истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитных комплексов С-400 и предусматривает выделение Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Для вступления в силу документ должен подписать президент США.