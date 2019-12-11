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Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

06:55 11.12.2019
Инцидент в Керченском проливе 2018
Скриншот с YouTube
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Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях в рамках международного общественного трибунала по провокации украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России, председателя админсовета Международной ассоциации "Таврида" Александра Молохова.

Ранее сообщалось, что Крым планирует созвать международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые запланированы на весну следующего года", - рассказал Молохов, в том числе и адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

По мнению Молохова, этот факт "может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно".

Однако он отметил, что организаторы не теряют надежды найти адвоката, так как трибунал должен пройти в запланированные сроки.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.

В результате корабли с военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Темы: Инцидент в Керченском проливе
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 12:42
Гость: на самом деле

Этот факт говорит только об одном: никто не хочет иметь дело с крымскими марионетками и участвовать в балагане.
11.12.2019, 12:03
Гость: Евсей

Есть твердолобый и лживый пропагандист Ковтун Вячеслав, под стать ему квазижурналистка Соколовская Янина. За некоторую сумму они будут защищать Украину, Порошенко, Парубия и им подобных изо всех сил и во всю мощь своих голосовых связок. Только сценарий надобно им предварительно написать и проконтролировать как выучили. В помощь им нужно привлечь подходящего ученого поляка и маститого российского либерала и тоже за некоторую сумму. Тему денег, само собой, нужно оставить в полной тайне, поскольку эти люди должны прибыть то ли по зову сердца, то ли души, то ли совести (нужное выбрать). Также надобно подготовить массовку из самых заслуженных кастрюлеголовых где-нибудь в Киеве. Конечно, это расходы, но полагаю Каспаров сотоварищи проявят высшую степень патриотизма к США и поделятся личными стипендиями. В общем, на мой взгляд, организаторы процесса организационно не тянут. Тут надобно бы привлечь специалистов из подходящего посольства США и все пройдет тики-так. Организаторы, с Богом вперед!
11.12.2019, 10:10
Гость: Ха-ха-ха-ха

Неужели хотят защищать Россию?
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