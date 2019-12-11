Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

06:55

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях в рамках международного общественного трибунала по провокации украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России, председателя админсовета Международной ассоциации "Таврида" Александра Молохова.

Ранее сообщалось, что Крым планирует созвать международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые запланированы на весну следующего года", - рассказал Молохов, в том числе и адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

По мнению Молохова, этот факт "может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно".

Однако он отметил, что организаторы не теряют надежды найти адвоката, так как трибунал должен пройти в запланированные сроки.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.

В результате корабли с военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.