Ливийская национальная армия взяла под контроль родной город Каддафи

21:59

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль город Сирт, сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Город расположен на побережье Средиземного моря и является одним из крупнейших в стране. Кроме того, здесь родился бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что армия ЛНА вступила в Сирт. По словам собеседника агентства, в рамках первой фазы операции был установлен контроль над морским портом и двумя военными базами.

В Ливии с 2011 года царит двоевластие после свержения и убийства Каддафи.

На востоке государства заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Турция планирует в ближайшее время отправить первых военных в Ливию. В конце декабря Правительство национального согласия Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил Халифы Хафтара.