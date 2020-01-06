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Ливийская национальная армия взяла под контроль родной город Каддафи

21:59 6.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль город Сирт, сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Город расположен на побережье Средиземного моря и является одним из крупнейших в стране. Кроме того, здесь родился бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что армия ЛНА вступила в Сирт. По словам собеседника агентства, в рамках первой фазы операции был установлен контроль над морским портом и двумя военными базами.

В Ливии с 2011 года царит двоевластие после свержения и убийства Каддафи.

На востоке государства заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Турция планирует в ближайшее время отправить первых военных в Ливию. В конце декабря Правительство национального согласия Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил Халифы Хафтара.

Темы: Ливия
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Комментарии читателей
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07.01.2020, 10:41
Гость: Хмы

ДАМа надо послать туда, пусть всем там жмет руки.
Исправляется.
07.01.2020, 08:51
Гость: Новый конфликт между Россией и Турцией?

Получается, что Россия подлерживает Хафтара ( сторонников Каддафи), Турция будет воевать на стороне "национального прозападного правительства"? "Умеет" нынешняя путинская Россия, однако, выбирать союзников.
07.01.2020, 04:32
Гость: 2020

Подождем кто победит, с тем и будем дружить.
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