Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

19:45

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке.

Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира».

Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно.

Ранее 8 января КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено.