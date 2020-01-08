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Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

19:45 8.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке.

Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира».

Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно.

Ранее 8 января КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено.

Темы: Отношения США и Ирана
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 01:26
Гость: Не зря

их Сашка Македонский и в хвост и в гриву.
09.01.2020, 00:52
Гость: Азиат

Да, в 2014 году
09.01.2020, 00:26
Гость: Василий

Америка стремительно деградирует. Вместо того, чтобы приобретать друзей, стремительно наживает себе врагов. Совсем рехнулись.
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