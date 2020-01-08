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Рухани пообещал «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

15:44 8.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Ирана Хасан Рухани сравнил гибель генерала Касема Сулеймани во время американского ракетного удара с потерей руки. Он заявил, что без ответа это убийство оставить нельзя, и обещал «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке.

«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе», — приводит слова Рухани со ссылкой на иранские СМИ «Интерфакс».

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по району международного аэропорта Багдада. Спустя пять дней, в ночь на 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле, где расположены американские военные базы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил, что атака по американским и коалиционным силам была успешной, назвал удар «пощечиной» США и добавил, что американцы должны покинуть регион.

Темы: Отношения США и Ирана, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.01.2020, 02:08
Гость: Иран

напоминает Россию в газовой войне с хохлами. Много понтов, и итоге - капитуляция.
09.01.2020, 01:39
Гость: На востоке

говорят одно, думают другое, а делают третье.
09.01.2020, 00:36
Гость: blog2038,.

Я также неупомянул цену на чай в Пекине - цензура, вне всякого сомнения.
Все комментарии (17)
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