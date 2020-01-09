Иран рассказал о первых результатах расследования крушения Boeing 737

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Разбившийся в Тегеране украинский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) загорелся еще до столкновения с землей, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет организации гражданской авиации Ирана.

В документе, со ссылкой на сообщения очевидцев трагедии, в частности сообщается, что огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу.

По мнению специалистов ведомства, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни 8 января. Погибли 176 человек.

По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя.

9 января на Украине объявлен днем траура, соответствующий указ пописал президент страны Владимир Зеленский. Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.