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Иран рассказал о первых результатах расследования крушения Boeing 737

10:13 9.01.2020
Крушение Boeing 737 МАУ в Иране
Скриншот с YouTube
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Разбившийся в Тегеране украинский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) загорелся еще до столкновения с землей, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет организации гражданской авиации Ирана.

В документе, со ссылкой на сообщения очевидцев трагедии, в частности сообщается, что огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу.

По мнению специалистов ведомства, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни 8 января. Погибли 176 человек.

По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя.

9 января на Украине объявлен днем траура, соответствующий указ пописал президент страны Владимир Зеленский. Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Темы: Иран, Украина, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 13:49
Гость: Неужели Боинги - это потенциально летающие гробы?

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в Кигали, столицу Руанды, был задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным израильской радиостанции "Решет-бет", у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлётом.
На борту самолёта находилось более 100 пассажиров — все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.
Два Боинга в один день не многовато-ли? Причем одинаковые проблемы с двигателями. Теория вероятностей такое допускает, но лишь теоретически.
09.01.2020, 13:06
Гость: полухохол

Вот и началось.Хохлы сейчас из порток будут "выпрыгивать" и "гнать пену",о ракетах ,инопланетянах и в конце концов,что "виновата"(как водится в бандеростане)Россия и Путин специально прилетел в Сирию ,чтобы контролировать "операцию"в Багдаде.Купили авиационный "хлам" с ремзавода,после "капиталки"и теперь вопли: "рятуйте",все кругом виноваты.Хохлы,порода такая....
09.01.2020, 12:49
Гость: В.М.

Уверен, что это и есть реальный ответ персов в адрес США. Боинг - один из национальных символов американцев. Сейчас, когда репутация Боинга несколько пострадала, после двух катастроф в Африке, устроить втихаря новую аварию трехлетнему самолету - это мощный удар по штатам. А ракетный обстрел пустых жестяных ангаров - это для отвлечения внимания.
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