Поражение ПНС в борьбе с ЛНА и ЧВК «Вагнера» образумило Эрдогана

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По словам турецкого лидера, на территории Ливии находится около двух тысяч бойцов российской частной военной кампании

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сменил риторику после успехов Ливийской национальной армии (ЛНА), которую, по его заявлению, поддерживает ЧВК «Вагнера». После переговоров с главой РФ Владимиром Путиным он перестал говорить о помощи террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и начал призывать к прекращению огня.

Лидеры России и Турции после встречи в Стамбуле призвали стороны ливийского конфликта к перемирию с ночи 11 на 12 января. Соответствующее заявление Путина и Эрдогана появилось на портале Кремля.

Страны настаивают на том, чтобы в Ливии вновь начались внутренние всеобъемлющие переговоры с участием ООН и в соответствии с Ливийским политическим соглашением, заключенным в Схирате в 2015 году. В совместном заявлении Москвы и Анкары указано, что мира и стабильности в Ливии можно достигнуть только путем политического урегулирования и внутреннего диалога.

Подчеркнуто, что военное решение конфликта не будет эффективным и приведет лишь к дальнейшим страданиям населения и разногласиям между ливийцами. Главы РФ и Турции призывают к перемирию в североафриканском государстве.

«Обеспечение немедленного прекращения огня является безотлагательным приоритетом для начала инклюзивного внутриливийского политического процесса под эгидой ООН, на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, а также резолюции 2259 и других соответствующих решений СБ ООН», – гласит заявление Путина и Эрдогана.

Для турецкого президента подобные речи непривычны. Ранее Эрдоган уже говорил о том, что при первой же просьбе главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа вышлет помощь. ПНС обратилось к Анкаре, и Турция 5 января перебросила 35 военных в Ливию. При этом Эрдоган в течение последнего времени поставлял вооруженным бандформированиями Триполи и Мисураты сирийских террористов и оружие в обход эмбарго ООН. Против ливийских боевиков направлена контртеррористическая операция ЛНА. По словам президента Турции, Москва, неофициально, поддерживает фельдмаршала ЛНА Халифу Хафтара.

По словам турецкого лидера, на территории Ливии находится около двух тысяч бойцов российской частной военной кампании. Для Турции это стало основанием переброски солдат на подмогу связанному с террористами ПНС.

В то же время ЛНА и «вагнеровцы», об участии которых Эрдоган собирает информацию из статей западной прессы и соцсетей, освобождают северо-запад Ливии от боевиков. Недавно, 3 января был взят важный ливийский город – Сирт. Армия Хафтара продолжает продвигаться дальше к Мисурате.

Успехи ЛНА заставили президента Турции призадуматься. Соглашение с ПНС могло бы помочь Турции реализовать амбиции, но Саррадж проигрывает. Эрдоган видит это и пытается найти поддержку у России, чтобы в будущем наладить отношения с Хафтаром.