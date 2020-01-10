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Президент Абхазии отказался уходить в отставку

09:36 10.01.2020
Рауль Хаджимба
Фото с сайта presidentofabkhazia.org
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку вопреки требованиям оппозиции. Как пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шамбу, выход из ситуации он видит в переговорах.

"Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров", - в частности, заявил Шамба.

Как отметил Шамба, Хаджимба обратил внимание на данное ранее обещание оппозиции о том, что она будет дожидаться решения Верховного суда по итогам президентских выборов и действовать строго в правовом поле.

"Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", - процитировал президента Шамба.

По оценке властей Абхазии, обращение парламента, несмотря на заявленную цель - избежать дестабилизации - на самом деле "может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны".

В минувший четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку.

Темы: Абхазия, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 15:20
Гость: Прохожий

У Русских всегда хватало нахлебников, вот и вы нацелились на Русский в общем-то небольшой уже пирог. Но в отличии от тех же армян вы плановики, вы правильно написали, посему у вас ничего не получится!
10.01.2020, 14:35
Гость: охотник за бакланами

а Витя Янукович уже, шашлык приготовил, и стол накрыл,гостя ждёт.
10.01.2020, 13:56
Гость: Беглый

ЯП то же никуда не ушёл с поста президента, только никто меня не хочет президентом.
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