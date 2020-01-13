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Сложивший полномочия президент Абхазии отказался участвовать в выборах

12:42 13.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах главы государства. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц. Такое решение принято в интересах государства, отметил он.

«Это не значит, что он будет сидеть сложа руки. Он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность», — цитирует Барцица ТАСС.

Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства 12 января и направил в парламент республики соответствующее заявление. Вероятным претендентом на пост исполняющего обязанности президента республики после его отставки назвали премьер-министра Валерия Бганбу.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Тогда Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется.

Темы: Абхазия, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 16:23
Гость: Кот Мурр

Еще в одном бандитском анклаве под управлением Кремля неприятности. В Абхазии произошел микропутч, итогом которого стало решение местного верховного суда об отмене итогов выборов президента.
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В целом Абхазия всегда была крайне специфическим регионом, даже в советское время власть не рискнула индустриализировать эту территорию, так как вполне справедливо рассудила, что вместе с заводами придется завозить еще и работников.
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Местный народ прекрасно существует в режиме сезонной экономики и к регулярному созидательному труду не слишком привычен. Впрочем, во многих странах такие регионы и анклавы не редкость - тот же юг Италии, живущий от одного сельскохозяйственного сезона до другого.
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Другой вопрос, что специфическая ментальность, помноженная на полную утрату даже видимости законности, привела к тому, что современная Абхазия - край непуганного бандитизма. Как организованного, так и стихийного.
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Это и рухнувшая сервисная инфраструктура привели к тому, что отдых в Абхазии превратился в откровенный экстрим и сафари, где роль дичи выполняют сами отдыхающие. Соответственно, туризм как источник дохода в республике перестал иметь определяющее значение.
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По сути, единственным источником ресурсов стала не очень щедрая, но тем не менее регулярная "помощь" из России. Главное, чтобы местные не забывали делиться с дарителями и отстегивать им обратно некую долю.
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Соответственно, вокруг скудного, но приличного по местным меркам ручейка ресурсов возникла жесткая конкуренция местных банд.
13.01.2020, 16:20
Гость: Кот Мурр

"Россия - щедрая душа!"(С)
ПРОКОРМИМ!
Вон ещё налог подымем подоходный и пенсионный возраст.Пусть кушают всласть.Друзья же вовкины.Других у него нет.Только такие.И то только за корм.
13.01.2020, 15:50
Гость: "Тряпка", "солнцеликому" не чета...

В РФ же "царёк" ни за что не уйдёт,
Хоть как негодуй возмущённый народ:
Режима воров и себя во спасение
"Кровавое" он предпочтёт "воскресение"!
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