Сложивший полномочия президент Абхазии отказался участвовать в выборах

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Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах главы государства. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц. Такое решение принято в интересах государства, отметил он.

«Это не значит, что он будет сидеть сложа руки. Он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность», — цитирует Барцица ТАСС.

Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства 12 января и направил в парламент республики соответствующее заявление. Вероятным претендентом на пост исполняющего обязанности президента республики после его отставки назвали премьер-министра Валерия Бганбу.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Тогда Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется.