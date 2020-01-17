В США дали старт процессу импичмента Трампа

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Глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Как пишет РИА Новости, тем самым официально дан старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против действующего президента США.

В качестве присяжных выступят сенаторы, обвинителями являются группа конгрессменов, глава Верховного суда будет исполнять роль судьи в процессе. Решать вопрос о виновности или невиновности Трампа будут сенаторы.

В декабре 2019 года Палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы обвиняют Трампа в том, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.