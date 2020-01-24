Лукашенко о России: Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям

17:49

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании иметь добрые и братские отношения с Россией, но в то же время они должны иметь равные условия.

"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - сказал Лукашенко во время встречи с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове.

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить. "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

У Белоруссии отличные отношения со многими государствами, поэтому нет причин для беспокойства в плане реализации белорусских товаров на мировом рынке, уверен Лукашенко.

"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. - Прим. ред.) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя", - заявил президент Белоруссии.