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СМИ опубликовали запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

11:21 26.01.2020
Фото с сайта donaldjtrump.com
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 Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Как утверждает агентство, на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, пишет РИА Новости.

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Запись опровергает заявления Трампа о том, что он не был знаком с Парнасом и Фурманом, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в финансировании избирательной кампании американского президента, отмечает Associated Press, .

Мари Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам президент США Дональд Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.

В октябре прошлого года Парнасу и Фруману (оба являются американскими гражданами) предъявили обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Бизнесменов подозревают, в частности, в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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26.01.2020, 16:44
Гость: blog2038,.

"Запись опровергает заявления Трампа о том, что он не был знаком с Парнасом и Фурманом"
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Это мне напоминает старый советский анекдот:
Леонид Ильич, я с вами спала - вы в призидиуме, а я в зале.
26.01.2020, 15:01
Гость: опыту

Видимо, там Трамп тоже гражданин, а не царь вне закона.
26.01.2020, 12:29
Гость: личный опыт

Это что же получается... что в пиндосне Трампа прослушивают...! "Глубинное государство."
СМИ расскажите же уже настоящем хозяине Америки, руководителе "глубинного государства"!!!
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