Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам по делу MH17

18:39

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам дела о крушении в Донбассе летом 2014 году самолета Boeing "Малазийских авиалиний".

Как сообщает "Интерфакс" со сылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину, прокуратура вызвала на судебный процесс россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Адвокат не уточнила, планируют ли они явиться в суд.

Первое слушание по данному делу состоится в Нидерландах 9 марта.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению авиалайнера.

Следственная группа 19 июня 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, говорилось в заявлении ССГ.