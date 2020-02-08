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В Таиланде солдат расстрелял посетителей ТЦ и взял 16 заложников

16:30 8.02.2020
Фото из социальной сети Facebook
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В городе Корате, расположенном северо-восточнее Бангкока, военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, а затем начал стрелять из автомата по посетителям торгового центра.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таиландскую газету Bangkok Post.

По последним данным, было убито более 10 людей. В настоящее время в здании работает спецназ, так как солдат взял в заложники 16 человек, которые удерживаются на четвертом этаже торгового комплекса.

Личность военнослужащего уже установлена, но мотивы его действий не сообщаются. При этом на одной из опубликованных записей видео он говорит о том, что «устал».

Темы: Тайланд, Происшествия
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Комментарии читателей
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08.02.2020, 16:32
Гость: думаю так

Какой , однако, вирус опасный. В Казахстане драка, тут теракт.
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