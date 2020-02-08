Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

10:07

Западным странам грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты. Об этом заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата в интервью газете Washington Examiner.

По его словам, Североатлантический альянс может предположить "множество разных способов и видов агрессии в космосе". "Конечно, это угроза для наших союзников. <...> До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так", — цитирует генерала РИА Новости.

Он отметил, что западным странам придется самостоятельно "реагировать на угрозы", поскольку у НАТО "не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов".

По данным издания, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".

