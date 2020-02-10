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Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

10:46 10.02.2020

При столкновении скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей из России - брат и сестра из Челябинской области, - сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник утром. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.

"Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет", — цитирует агентство заявление представителей российского посольства.


По информации местных СМИ, пострадали 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением

Темы: Происшествия, Происшествия и несчастные случаи с туристами
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10.02.2020, 11:44
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