Минск пригрозил России «штрафными санкциями»

16:48

Александр Лукашенко заявил о возможности введения санкций против России в случае, если она не пойдет навстречу по вопросу выдачи кредита на введение в строй БелАЭС.

«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», - цитирует Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что уже обсуждал с Владимиром Путиным эту проблему в Сочи. По его словам, именно российский лидер предложил ему «найти взаимоприемлемое решение», чтобы не доводить дело до штрафов.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что отторжения по этому предложению у российского Президента не было.

«Решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», - резюмировал Лукашенко.