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Минск пригрозил России «штрафными санкциями»

16:48 14.02.2020
Лукашенко
Фото с сайта kremlin.ru
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Александр Лукашенко заявил о возможности введения санкций против России в случае, если она не пойдет навстречу по вопросу выдачи кредита на введение в строй БелАЭС.

«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», - цитирует Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что уже обсуждал с Владимиром Путиным эту проблему в Сочи. По его словам, именно российский лидер предложил ему «найти взаимоприемлемое решение», чтобы не доводить дело до штрафов.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что отторжения по этому предложению у российского Президента не было.

«Решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», - резюмировал Лукашенко.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 00:14
Гость: ant1949

Строительство АЭС это не строительство типового свинарника. Вполне могут возникать непредвиденные проблемы, требующие времени для своего решения. Более того АЭС-это не тот обьект, который можно сляпать, кое как, а потом годами устранять недоделки и возникающие проблемы.
Это, конечно, практически невозможно понять батьке, имеющему опыт землепашца,школьного учителя и партработника.
Учитывая сложность взаимоотношений, чрезмерную суетливость и антироссийскую риторику батьки следует подумать о заморозке АЭС до лучших времен, когда остынут и будет ясно "ху из ху".
Возводить потенциально опасный обьект в такой обстановке нельзя. Может получиться "ЧАЭС-2".
Более того эта АЭС абсолютно не выгодна России.
Спасибо батьке. Он в очередной раз подтверждает, что нужно семь раз отмерить и только потом давать.
Есть чему поучиться у ЕС. Там очень долго меряют Турцию, прежде чем принять ее в свои ряды-боятся турецкого коварства.
А чем отличается батька от Эрдогана?
Сегодня друг до граба, а завтра-лютый, коварный враг.
По мне, так лучше равноправное партнерство с известной предсказуемостью, чем братство с фигой в руке и камнем за пазухой.
Короче, батька много говорит, надо дать ему возможность проверить все на деля.
14.02.2020, 22:46
Гость: Олег

Еще одни создатели санкций против России. Теперь и попрошайки в санкционную очередь выстроились.
14.02.2020, 22:43
Гость: таки-да

" Все против России. Сам Главнюк не понимает, что он делает"-неужели ,нормальный председатель колхоза должен что-то партнерам -конкурентам ,он все делает для своих членов колхоза..
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