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Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

19:20 15.02.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Боевики в Идлибской зоне деэскалации получают от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) бронетехнику и форму турецкой армии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  российский военно-дипломатический источник.

"Главная тревога сегодня - случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов. В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии", - сказал собеседник агентства.

Находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов. И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и, тем более, в Вашингтоне теперь неизвестно, сказал источник.

Турция сосредоточила в Идлибской зоне деэскалации в Сирии более 70 танков, часть бронетехники передается боевикам группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Хайят Тахрир аш-Шам", запрещенные в РФ группировки).

"Несмотря на заявления о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику. На текущий момент в Идлибской зоне деэскалации находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии", - рассказал источник.

Кроме того, по словам собеседника агентства, террористы принимают участие в боевых действиях под видом турецких военнослужащих.

По данным источника, более 20 единиц бронетехники, поставленной боевикам, уничтожено сирийской армией в Идлибской зоне на этой неделе.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Темы: Турция, Вооружения в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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16.02.2020, 02:17
Гость: Главное

от кровный брат президента РФ как оказалось
16.02.2020, 02:08
Гость: Nik

Жила бы труба родная... .
А если турки-партнёры шипко начнут выступать,то в запасе имеются курды.
16.02.2020, 01:59
Гость: Прогноз

Осталось подождать совсем немного и турецкие ПЗРК начнут стрелять в том числе по американцам. А также будут продаваться всем желающим на чёрном рынке оружия. Да и сами боевики, отступив в "дружественную" Турцию ещё не раз учинят стрельбу и взрывы как в самой Турции так и в Европе. В принципе Эрдоган уже сейчас сделал всё необходимое для грядущей гражданской войны в самой Турции, включая войну с курдами и войну про-европейцев с про-османистами. Браво Эрдоган! Греки уже трут ладошки ожидая возвращения греческих земель в том числе по ту сторону Босфора.
Видимо пример глупости Украины, получившей за "любовь" с Западом гражданскую войну и потери территории Эрдогана ничему не научил.. Ну и славно! Жизнь научит!
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