]]>
]]>
Главная В мире Новости

Террористы из ПНС аккумулируют силы для наступления

21:01 23.02.2020
Фото с сайта riafan.ru
Материалы по теме:

Боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, готовятся идти в наступление на части Ливийской национальной армии (ЛНА). Они заметно форсировали своё вооруженное присутствие в ряде населенных пунктов, расположенных на западном побережье страны.

Ожидается, что до конца текущего дня главнокомандующий западного военного округа ПНС Усама аль-Джувейли официально объявит о наращивании сил в Сабрате и Сурмане. Известно, что террористам, базирующимся в районе аль-Ассы, уже направили подкрепление.

Совсем недавно аль-Джувейли предупреждал, что террористы ПНС, оккупировавшие Триполи, готовы хоть сейчас пойти в атаку на части ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.

Помимо явного укрепления своих прибрежных позиций на западе Ливии, боевики из ПНС не прекращают обстрелы частей ЛНА. Для этого используются артиллерийские установки, наносящие массированные удары по жилым домам и объектам городской инфраструктуры.

Ранее южные районы ливийской столицы обстреляли турецкие военные. Сообщалось, что в результате их атаки погибли мирные граждане.
 

Темы: Ливия, Борьба с терроризмом в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.02.2020, 02:54
Гость: Пора начинать тотальную войну с Турцией,отвоевать

проливы и помешать строительству канала через Турцию из Мраморного моря в Черное.
24.02.2020, 00:51
Гость: Nik

"Кто из вас роднее,хрен вас оазберёт ... ."
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации