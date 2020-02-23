Террористы из ПНС аккумулируют силы для наступления

21:01

Боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, готовятся идти в наступление на части Ливийской национальной армии (ЛНА). Они заметно форсировали своё вооруженное присутствие в ряде населенных пунктов, расположенных на западном побережье страны.

Ожидается, что до конца текущего дня главнокомандующий западного военного округа ПНС Усама аль-Джувейли официально объявит о наращивании сил в Сабрате и Сурмане. Известно, что террористам, базирующимся в районе аль-Ассы, уже направили подкрепление.

Совсем недавно аль-Джувейли предупреждал, что террористы ПНС, оккупировавшие Триполи, готовы хоть сейчас пойти в атаку на части ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.

Помимо явного укрепления своих прибрежных позиций на западе Ливии, боевики из ПНС не прекращают обстрелы частей ЛНА. Для этого используются артиллерийские установки, наносящие массированные удары по жилым домам и объектам городской инфраструктуры.

Ранее южные районы ливийской столицы обстреляли турецкие военные. Сообщалось, что в результате их атаки погибли мирные граждане.

