]]>
]]>
Главная В мире Новости

Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса

08:32 23.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, сообщает РИА Новости

По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, власти рассматривают возможность установки пропускных пунктов, а также привлечение армии, для контроля оных. 

"Мы приняли законодательный декрет с мерами по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуации. В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы", — отметил он.

Конте добавил, что власти полагаются на доверие граждан, которые "согласятся потерпеть неудобства в течение пары недель" для сдерживания распространения инфекции. 

Кроме того, по словам премьера, министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора объявил о готовности отменить все спортивные состязания в областях Венето и Ломбардия в воскресенье.

Как заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, из них двое умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 54 человека — в Ломбардии. По словам Боррелли, госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Первым заболевшим в Ломбардии стал 38-летний мужчина, который, как считалось ранее, заразился от своего друга, вернувшегося из Китая. Однако, как подчеркнули в итальянском минздраве, так называемый "пациент номер 0" никогда не имел вируса и, согласно анализам, не имеет в организме соответствующих антител.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала ему название Covid-19.

Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.

Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.

Темы: Коронавирус, Италия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.02.2020, 13:00
Гость: Ну-ну

Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота". То есть ежедневно в Шереметьево прилетает толпа народа из Китая, которая смешивается с другими пассажирами, которые могут из Шереметьева лететь во всех направлениях по планете.
И, кстати, при этом никто не спрашивает экипажи хотят ли они лететь в карантинный Китай.
23.02.2020, 12:44
Гость: Время Ч.

По сообщения сми в США тоже появились зараженные. Подчеркиваю - по сообщения сми.
23.02.2020, 11:48
Гость: цитата

только цитата

Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации