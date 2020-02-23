Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса

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Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, власти рассматривают возможность установки пропускных пунктов, а также привлечение армии, для контроля оных.

"Мы приняли законодательный декрет с мерами по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуации. В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы", — отметил он.

Конте добавил, что власти полагаются на доверие граждан, которые "согласятся потерпеть неудобства в течение пары недель" для сдерживания распространения инфекции.

Кроме того, по словам премьера, министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора объявил о готовности отменить все спортивные состязания в областях Венето и Ломбардия в воскресенье.

Как заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, из них двое умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 54 человека — в Ломбардии. По словам Боррелли, госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Первым заболевшим в Ломбардии стал 38-летний мужчина, который, как считалось ранее, заразился от своего друга, вернувшегося из Китая. Однако, как подчеркнули в итальянском минздраве, так называемый "пациент номер 0" никогда не имел вируса и, согласно анализам, не имеет в организме соответствующих антител.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала ему название Covid-19.

Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.

Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.