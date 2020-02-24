7 причин, почему у России и Польши самые плохие отношения со времен Второй мировой

Посол России в Варшаве Сергей Андреев назвал отношения России и Польши самыми плохими со времен Второй мировой войны

Глава дипломатического представительства РФ в Польше объясняет напряжение между странами переписыванием истории, которым занимаются польские власти. При этом исторический ревизионизм - не единственная причина критически плохих польско-российских отношений. Мы выделили 7 конфликтных тем, из-за которых отношения России и Польши находятся в удручающем состоянии



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Снос памятников



С 2014 года в Польше было снесено около 100 памятников советским воинам. Такую цифру называет российское посольство в Варшаве.

Польские власти сносят советские памятники в рамках так называемой политики декоммунизации, которую провозгласила правящая партия «Право и справедливость».

Согласно провозглашенному курсу, сносу подлежат около 450 памятников коммунистического «тоталитарного строя», из которых 230 - памятники благодарности Красной армии.

Официальная Варшава называет «окончательную декоммунизацию» внутренним делом Польши и недоумевает, какое России до этого дело.

Москва считает происходящее в Польше политикой варварства, вандализма и скотской неблагодарности по отношению к советским воинам, которые спасли польский народ от истребления нацистами.

Президент России Владимир Путин в знаменитом выступлении об «антисемитской свинье» высказал догадку, что именно потомки тех поляков, которые мечтали вместе с Гитлером разгромить Советский Союз, теперь сносят памятники Красной армии.



Снос Памятников Советским солдатам в Польше. Стоп-кадр из видео в YouTube

Переписывание истории



Снос памятников является закономерным следствием исторической политики Польши, которая работает на пересмотр классического видения Второй мировой войны, сформированного странами-победительницами. Согласно этому видению, нацистская Германия была главной причиной войны, которую сделала неизбежной политика умиротворения агрессора.

Холокост - величайшее военное преступление, а в основе современного мирового порядка лежит победа антигитлеровской коалиции над абсолютным злом, каким был нацизм.

Вместо этого взгляда Польша продвигает свою версию, согласно которой Вторая мировая началась в результате сговора «двух равно преступных тоталитарных режимов» - нацистского и советского. Советский Союз несет равную с Третьим рейхом ответственность за войну, Россия должна каяться и платить репарации, как ФРГ, а послевоенный миропорядок был несправедлив, потому что Рузвельт и Черчилль предали Польшу, отдав ее Сталину.

Россия считает такой подход фальсификацией истории, которая нужна Польше, чтобы выставлять себя жертвой и качать права, на что у польских властей нет никаких оснований.

С прошлого года Кремль пошел в «историческое контрнаступление» на Варшаву, начав предъявлять миру свидетельства заигрываний довоенной Польши с Гитлером. Пакт Пилсудского - Гитлера, участие в разделе Чехословакии - подобные факты рушат всю мифологию Польши как невинной жертвы тоталитарных режимов.

Милитаризация



Россия и Польша в равной степени обвиняют друг друга как в переписывании истории, так и в направленной друг против друга милитаризации приграничной полосы.

Польша обвиняет Москву в увеличении военной группировки в Калининградской области, усилении боевого потенциала Балтийского военно-морского флота, размещении у польских границ ракетных комплексов «Искандер».

Москва неизменно отвечает, что укрепление обороноспособности Калининградской области - это ответная мера на милитаризацию самой Польши и развертывание военной инфраструктуры НАТО вблизи российской границы.

Польская армия на сегодняшний день - четвертая в НАТО по количеству танков. У нее на вооружении более тысячи артиллерийских систем, 90 боевых самолетов.

При этом Варшава активно затаскивает к российской границе войска союзников по НАТО, в первую очередь - американцев.

США строят в Польше базу ПРО, а польские власти при этом лоббируют в Вашингтоне строительство на своей территории постоянной американской военной базы - «Форта Трампа». О том, что усилия Варшавы направлены против России, говорится фактически прямым текстом.

Украина



Польско-российские отношения резко ухудшились после событий 2014 года на Украине. Варшава обвинила Москву в «аннексии Крыма» и войне против украинского народа в Донбассе, активнее прочих в Европе требовала вводить санкции против Кремля и призывала к тотальной международной изоляции «страны-агрессора».

Москве, в свою очередь, тоже есть чем ответить на претензии Польши по Украине.

Россия называет Польшу одной из тех стран, которые спровоцировали украинский кризис последовательной работой на отрыв Украины от России с помощью программы «Восточного партнерства», ассоциации Украины с ЕС и поддержки государственного переворота в Киеве.

В Польше считают отношения с Россией в части Украины продолжением многовековой геополитической конкуренции с Москвой за контроль над Восточной Европой. В России считают украинскую политику Польши смесью исторических комплексов (страх «имперской агрессии», которая может перекинуться с Днепра на Вислу) с циничным расчетом (рост польской экономики за счет миллионов гастарбайтеров из Украины).

Такой же клинч в российско-польских отношениях формируется по поводу Беларуси.

Самолет президента Качиньского



Гибель самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году, вопреки ожиданиям, не отправила польско-российские отношения в крутое пике. Катастрофа под Смоленском скорее даже сблизила две страны.

Россия объявила траур вместе с Польшей, Владимир Путин, бывший на тот момент премьер-министром РФ, сразу вылетел на место крушения и встретился там с польским коллегой Дональдом Туском, а президент Дмитрий Медведев принял участие в похоронах Леха Качиньского в Кракове.

Все изменилось, когда к власти в Польше пришла партия «Право и справедливость» во главе с братом-близнецом погибшего президента Ярославом Качиньским.

Новые польские власти начали использовать катастрофу под Смоленском для внутриполитической борьбы и подняли на щит маргинальные теории заговора о том, что борт номер один сбила российская ФСБ по приказанию Путина, который сговорился с Туском погубить Леха Качиньского.

Варшава требует от Москвы передать полякам обломки президентского лайнера. Россия не отдает, опасаясь, что эти обломки будут использованы в политических играх против нее же. Тем временем в апреле грядет 10-летие катастрофы под Смоленском и с ним, вероятно, новое обострение.

Польша - одна из тех стран Восточной Европы, которые демонстративно стремятся к «энергетической независимости» от России. Варшава демонстрирует в этом вопросе особую решительность. Она не только построила СПГ-терминал в Свиноуйсьце (и собирается строить еще один, под Гданьском), но и заявляет о готовности полностью отказаться от сотрудничества с «Газпромом» после 2020 года из-за слишком высоких, по ее мнению, цен на российский газ.

Контракт на транзит через территорию Польши российского газа заканчивается в мае, и переговоры «Газпрома» с польской PGNiG о его продлении даже не начинались.

«Газпром» дает понять, что он готов просто закрутить вентиль по окончании транзитного договора и вовсе отказаться от польского маршрута.

PGNiG заявляют, что они к этому готовы, и прекращение российского транзита трагедией для Польши не станет. Но тем отчаяннее после этого будет борьба Варшавы против обходного газопровода «Северный поток - 2».

Канал на Балтийской косе



Еще одна болезненная тема, которая еще не реализовала полностью свой конфликтный потенциал, - польский канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, которая поделена между Польшей и Калининградской областью РФ. Польша намерена прорыть канал, чтобы ее корабли могли проходить в морской порт Эльблонг, минуя территориальные воды России.

В Калининградской области планы Варшавы вызывают возмущение, потому что канал соединит пресноводный Калининградский (Вислинский) залив с Балтийским морем, что приведет к его засолению и разрушению водной и береговой экосистем.

В результате из Калининградского залива исчезнет угорь, перестанут приходить на нерест лещ, судак и балтийский лосось, возникнут проблемы с водоснабжением Калининграда, будет нанесен непоправимый ущерб уникальной природе Балтийской косы.

По этим же соображением против строительства канала настроены и многие поляки с польской стороны Балткосы. Опасения по поводу проекта высказывались и в Брюсселе. Упорство Варшавы в стремлении прорыть-таки всеми правдами и неправдами этот канал грозит привести в итоге к грандиозному экологическому скандалу.