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Коронавирус проник в Катар

15:35 29.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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В Катаре зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Катарского информационного агентства.

В настоящее время известно, что вирус был обнаружен у недавно вернувшегося в страну в числе эвакуированных из Ирана 36-летнего гражданина страны.

Сейчас заболевший помещен в карантин.

По последним данным, в Китае число умерших от вируса людей превышает 2800, выздоровели порядка 39 000 человек, а общее число заражений составляет более 79 200.

Темы: Коронавирус
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