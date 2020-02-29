Коронавирус проник в Катар
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В Катаре зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Катарского информационного агентства.
В настоящее время известно, что вирус был обнаружен у недавно вернувшегося в страну в числе эвакуированных из Ирана 36-летнего гражданина страны.
Сейчас заболевший помещен в карантин.
По последним данным, в Китае число умерших от вируса людей превышает 2800, выздоровели порядка 39 000 человек, а общее число заражений составляет более 79 200.