Эрдоган попросил Путина «уйти с пути» в Сирии

14:06

На встрече с законодателями в Стамбуле Реджеп Эрдоган заявил, что призвал президента России оставить Турцию наедине с режимом президента Башара Асада.

«Я сказал Путину вчера: «Что ты там (в Сирии. - прим.ред.) делаешь? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один <...> Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», - цитирует РБК слова Эрдогана.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в ночь на 28 февраля, когда военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в провинции Идлиб. Число погибших составило более 30 человек. В провинции Идлиб ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.