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Эрдоган попросил Путина «уйти с пути» в Сирии

14:06 29.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Сирийский кризис

На встрече с законодателями в Стамбуле Реджеп Эрдоган заявил, что призвал президента России оставить Турцию наедине с режимом президента Башара Асада.

«Я сказал Путину вчера: «Что ты там (в Сирии. - прим.ред.) делаешь? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один <...> Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», - цитирует РБК слова Эрдогана.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в ночь на 28 февраля, когда военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в провинции Идлиб. Число погибших составило более 30 человек. В провинции Идлиб ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.

Темы: Конфликт России и Турции, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 23:29
Гость: Жаль. Но--

Скорее,
Всего.
Турку дана команда из Т.авива авива ---раскачать лодку.
Тк.в этой ситуации достаточно ликвидировать Хмеймим, а не трепаться в микрофон.
29.02.2020, 22:55
Гость: окак!

Неплохо,в свое время собачек и кошечек называли чубайсами,но эрдаган для козла-очень перспективно.
29.02.2020, 22:50
Гость: Европеец

Слесарь Егор Петров (писала Литературная Газета) имел очень противную вздорную козу. Но он и вся семья её очень любили а потому звали её ласково - Коза Ностра.
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