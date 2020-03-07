Зеленский обеспокоен попытками Макрона сблизиться с Москвой

13:11

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу того, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией, пишет The Guardian.

Зеленский заявил, что лидер Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживает Украину, однако его беспокоят усилия Макрона наладить отношения с Москвой.

"Нельзя играть здесь на два фронта", - заявил президент Украины.

Говоря об отношениях с США, Зеленский заявил, что по-прежнему готов к встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, но конкретного приглашения в Вашингтон ему пока не поступило, хотя с момента первого разговора двух лидеров прошло уже почти 10 месяцев. Он также подчеркнул, что ему "тяжело слышать" о том, что визит пока находится на стадии подготовки, поскольку он "человек, который работает в условиях жестких сроков".

Президент Украины отметил, что Помпео лично заверил его в поддержке Украины во время визита в Киев в этом году. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы американцы оказывали Киеву еще более сильную поддержку.