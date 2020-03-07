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Зеленский обеспокоен попытками Макрона сблизиться с Москвой

13:11 7.03.2020
Владимир Зеленский
Фото с сайта 24tv.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу того, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией, пишет The Guardian.

Зеленский заявил, что лидер Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживает Украину, однако его беспокоят усилия Макрона наладить отношения с Москвой.

"Нельзя играть здесь на два фронта", - заявил президент Украины.

Говоря об отношениях с США, Зеленский заявил, что по-прежнему готов к встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, но конкретного приглашения в Вашингтон ему пока не поступило, хотя с момента первого разговора двух лидеров прошло уже почти 10 месяцев. Он также подчеркнул, что ему "тяжело слышать" о том, что визит пока находится на стадии подготовки, поскольку он "человек, который работает в условиях жестких сроков".

Президент Украины отметил, что Помпео лично заверил его в поддержке Украины во время визита в Киев в этом году. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы американцы оказывали Киеву еще более сильную поддержку.

Темы: Владимир Зеленский, США, Франция, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 16:19
Гость: вспомнилось

Еще перед избранием Зе на форуме заметил, что ожидать от него нечего. Кроме одного: посредством его большинство, неспособное вести борьбу, организовываться, в конце-концов - трусливое, выразило несогласие с прежней "командой", которой пришел срок уйти на лавку запасных и дать место у кормушки(пока похлебка не исчерпалась) другим. А в целом, положение в Украине регулируется из-за рубежа( о том не говорит там только ленивый) и обеспечивается относительной организованностью зависимых от сил извне "свидомых"( несколько процентов, сейчас - вооруженных на всех уровнях), называемых в У. - "национально-радикальными". Попросту - незаконными или "законными" воор. формированиями. Ну, и лично: прожив в Киеве столько лет и нахапав многие десятки миллионов, Зе невозможно не "спаскудиться". Как одна хорошая бабушка сказала. Из Киева, кстати, остаток советского Киева.
07.03.2020, 16:14
Гость: Наполеон с Александром I тоже были в неплохих отношениях

А вот простые русские мужики французов ненавидели.
07.03.2020, 16:06
Гость: Nik

Комик начал ощщущать,что к нему с кормы подбирается.Человек "с чистыми помыслами",но тупой как большинство из попсовой профессии.
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