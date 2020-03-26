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Сербия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

21:46 26.03.2020
Флаг Сербии. Фото с сайта pixabay.com
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Кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабмина, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны РТС.

По данным телеканала, Белград попросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Запрос направило сербское министерство внутренних дел. 

22 марта Россия отправила в Италию  самолеты Ил-76 для доставки бригад вирусологов и оборудования  с целью борьбы с коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Сербия
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 22:19
Гость: О, Селигер проснулся

В Сербии нет вилл и виноградников Медведева и Шапиро поэтому не помогут.
26.03.2020, 21:58
Гость: Остап

Достали и просящие, и, особенно, всегда готовые помочь всем подряд.
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