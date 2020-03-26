Сербия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

21:46

Кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабмина, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны РТС.

По данным телеканала, Белград попросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Запрос направило сербское министерство внутренних дел.

22 марта Россия отправила в Италию самолеты Ил-76 для доставки бригад вирусологов и оборудования с целью борьбы с коронавирусом.