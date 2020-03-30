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Рада отправила в отставку министров финансов и здравоохранения

18:29 30.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Парламент Украины уволил со своих постов министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, сообщает РИА Новости.

Парламент страны счел, что Емец не смог наладить работу министерства и не подготовил план противодействия коронавирусу. Отмечается, что Емец проработал на своем посту меньше месяца.

А по данным местных СМИ, имел место конфликт между Уманским и премьером Денисом Шмыгалем.

На пост министра финансов претендовал Сергей Марченко, Минздрав мог возглавить Максим Степанов. Однако депутаты не поддержали эти кандидатуры.

Верховная рада Украины 4 марта на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.

Темы: Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 20:10
Гость: личный опыт

хохлы походу решили самовыпилиться всей своей недостраной 404.
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