Рада отправила в отставку министров финансов и здравоохранения

18:29

Парламент Украины уволил со своих постов министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, сообщает РИА Новости.

Парламент страны счел, что Емец не смог наладить работу министерства и не подготовил план противодействия коронавирусу. Отмечается, что Емец проработал на своем посту меньше месяца.

А по данным местных СМИ, имел место конфликт между Уманским и премьером Денисом Шмыгалем.

На пост министра финансов претендовал Сергей Марченко, Минздрав мог возглавить Максим Степанов. Однако депутаты не поддержали эти кандидатуры.

Верховная рада Украины 4 марта на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.