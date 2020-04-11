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Вашингтон введет санкции против стран, не вывозящих из США своих граждан

11:46 11.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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 Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии. 

"Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной [коронавирусом] SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов", - цитирует текст документа ТАСС.

Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список таких стран госсекретарю, после чего тот обязан "не позднее, чем в течение 7 дней после получения [списка], принять и начать исполнение плана по введению визовых санкций".

"Введенные санкции <...> должны прекращать действовать, если министр внутренней безопасности уведомит госсекретаря о том, что иностранное государство возобновило без необоснованных задержек прием иностранцев, являющихся его гражданами, подданными или резидентами, когда к ним обратились с просьбой забрать этих иностранцев", - отмечается в документе.

Меморандум прекратит свое действие 31 декабря 2020 года, "если не будет продлен", говорится в тексте.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано 499 252 случая заражения коронавирусом. Умерли 18 637 человек, выздоровели 28 790.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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11.04.2020, 21:56
Гость: личный опыт

"А тем временем до голосования осталось 11(!) дней!И силовики заранее на всякий случай повсеместно стали окучивать "само"изолированных ослов проверками на улицах и въездах в города."
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Лэнгли, чесслово, невозможно без смеха читать писанину ваших дегенератов из отдела информационно-психологической войны против России. Они что бухают непрерывно? Когда протрезвятся, скажите им, что голосование по поправкам в Конституцию России перенесено, новый срок пока не назначен.
11.04.2020, 21:22
Гость: blog2038,.

Перестаньте отвечать и тролю придётся заниматься самоудовлетворением.
11.04.2020, 19:27
Гость: Показуха и очковтираткльство,

помимо главных грехов его в борьбе с народом всегда на первом месте.А теперь помножьте их на страстное стремление его без мыла влезть и стать своим в прихожей Трампа и вы получите экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких,тех самых,которых уже завтра не хватит для своих больных.Впрочем какие свои могут быть у этого русофоба?Народ для него источник поступления доходов во первых и во вторых электорат,чье мнение так легко подделывать,не надо быть магистром мошенником ,достаточно опыта мелкого жулика,который даже не старается скрывать свое жульничество,как в случае с пакетным голосованием поправок в конституцию.Гибнут у нас воробьи,прискорбно это,все не находится тот ,что проглотит таракана,которого все наше зверье почему то страшно боится.А тем временем до голосования осталось 11(!) дней!И силовики заранее на всякий случай повсеместно стали окучивать "само"изолированных ослов проверками на улицах и въездах в города.Короновирус?Чума?Да нет ,то система в развитии.
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