Вашингтон введет санкции против стран, не вывозящих из США своих граждан

11:46

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии.

"Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной [коронавирусом] SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов", - цитирует текст документа ТАСС.

Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список таких стран госсекретарю, после чего тот обязан "не позднее, чем в течение 7 дней после получения [списка], принять и начать исполнение плана по введению визовых санкций".

"Введенные санкции <...> должны прекращать действовать, если министр внутренней безопасности уведомит госсекретаря о том, что иностранное государство возобновило без необоснованных задержек прием иностранцев, являющихся его гражданами, подданными или резидентами, когда к ним обратились с просьбой забрать этих иностранцев", - отмечается в документе.

Меморандум прекратит свое действие 31 декабря 2020 года, "если не будет продлен", говорится в тексте.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано 499 252 случая заражения коронавирусом. Умерли 18 637 человек, выздоровели 28 790.