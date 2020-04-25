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СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ына

23:27 25.04.2020
Ким Чен Ын и Владимир Путин
Фото с сайта wikipedia.org
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын мертв или находится при смерти, сообщает американское издание TMZ со ссылкой на китайские и японские СМИ.

Как пишет издание, информация о смерти Ким Чен Ына появилась в социальной сети Weibo, пост разместила заместитель директора информационного канала Гонконга со ссылкой на "очень солидный источник". 

В свою очередь в японских СМИ пишут, что лидер Северной Кореи находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце. СМИ сообщают, что в середине апреля Ким Чен Ыну стало плохо и он был госпитализирован. Ему была необходима операция по установке стента, и "либо операция не была сделана достаточно быстро, либо произошла ошибка хирурга". Отмечается, что по некоторым сведениям у хирурга дрожали руки.

Слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына циркулируют достаточно давно. Этому способствует еще и то, что в течение нескольких недель он не появлялся на публике. А примерно с неделю назад американские СМИ заявили, что здоровье северокорейского диктатора вызывает серьезные опасения. 

В случае, если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдивыми, его место может занять его сестра Ким Йо-Джонг.

Темы: Северная Корея
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Комментарии читателей
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26.04.2020, 01:29
Гость: ABCD

Я переживаю за товарища Кима. Здоровья ему!
26.04.2020, 00:07
Гость: До

Неё очередь не дойдет
26.04.2020, 00:03
Гость: Сердечник

этот пельмень такой же простой сердечник как и я, только в 2 раза моложе и в 3 раза толще меня.
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