СМИ сообщили о возможной смерти Ким Чен Ына

23:27

Северокорейский лидер Ким Чен Ын мертв или находится при смерти, сообщает американское издание TMZ со ссылкой на китайские и японские СМИ.

Как пишет издание, информация о смерти Ким Чен Ына появилась в социальной сети Weibo, пост разместила заместитель директора информационного канала Гонконга со ссылкой на "очень солидный источник".

В свою очередь в японских СМИ пишут, что лидер Северной Кореи находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце. СМИ сообщают, что в середине апреля Ким Чен Ыну стало плохо и он был госпитализирован. Ему была необходима операция по установке стента, и "либо операция не была сделана достаточно быстро, либо произошла ошибка хирурга". Отмечается, что по некоторым сведениям у хирурга дрожали руки.

Слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына циркулируют достаточно давно. Этому способствует еще и то, что в течение нескольких недель он не появлялся на публике. А примерно с неделю назад американские СМИ заявили, что здоровье северокорейского диктатора вызывает серьезные опасения.

В случае, если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдивыми, его место может занять его сестра Ким Йо-Джонг.