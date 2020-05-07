Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России

09:55

Министерство иностранных дел Чехии решило направить сотрудников службы безопасности в Москву для защиты своих дипломатов. МИД пошел на эту меру из-за социального напряжения, которое возникло после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, сказал РБК глава ведомства Томаш Петржичек.

«Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», — пояснил министр.

Сейчас МИД Чехии ожидает ответа российской стороны. «Мы не получили ответа ни по поводу инцидента в Москве, ни по поводу инцидента в Санкт-Петербурге, где атаке подверглось наше генконсульство», — подчеркнул Петржичек.

В апреле в Москве и Петербурге прошли сразу две протестные акции у зданий посольства и консульства Чехии. Активисты осудили демонтаж монумент маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Ответственность за оба протестных митинга взяло на себя движение «Другая Россия». МИД Чехии после акций направил ноту российским коллегам.

Ранее власти Праги демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Он был установлен в 1980 году, в 35-летнюю годовщину освобождения города войсками 1-го Украинского фронта Красной армии под командованием Конева.