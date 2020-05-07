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Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России

09:55 7.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Министерство иностранных дел Чехии решило направить сотрудников службы безопасности в Москву для защиты своих дипломатов. МИД пошел на эту меру из-за социального напряжения, которое возникло после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, сказал РБК глава ведомства Томаш Петржичек.

«Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», — пояснил министр.

Сейчас МИД Чехии ожидает ответа российской стороны. «Мы не получили ответа ни по поводу инцидента в Москве, ни по поводу инцидента в Санкт-Петербурге, где атаке подверглось наше генконсульство», — подчеркнул Петржичек.

В апреле в Москве и Петербурге прошли сразу две протестные акции у зданий посольства и консульства Чехии. Активисты осудили демонтаж монумент маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Ответственность за оба протестных митинга взяло на себя движение «Другая Россия». МИД Чехии после акций направил ноту российским коллегам.

Ранее власти Праги демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Он был установлен в 1980 году, в 35-летнюю годовщину освобождения города войсками 1-го Украинского фронта Красной армии под командованием Конева.

Темы: Чехия, История СССР
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Комментарии читателей
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07.05.2020, 20:13
Гость: Суккуб Инкубович Тухес

А что мешает например для начала, не выдать визы сотрудникам их безопасности, объясняя это чем угодно,- от вируса и до саранчи в Африке? И пусть дальше себе планируют.
07.05.2020, 19:27
Гость: ты,наверно,аж с 1975 года трясешься

что русские придут.Русские не пришли,но пришел коронавирус и теперь ты до конца жизни будешь под домашним арестом.Ты рад,Европеец?
07.05.2020, 18:46
Гость: Оно конечно,

.. но в духе наших правителей прогибаться перед гейропой. Тот же кердык Качиньского случился после обнимашек с Туском, заигрываниями всякими, самобичеванием про Катынь, в итоге кончившимися разрешением (надо полагать, данными "верховным перстом") лететь этому дураку на очередной русофобский шабаш с посадкой на БЫВШЕМ, то есть, ВООБЩЕ НЕРАБОТАЮЩЕМ военном аэродроме, без ИЛСа, без англоязычной диспетчтуры, зато с кучей встречалок бездельников-генералов с хлебом-солью-водкой. И среди этого стада не нашлось НИ ОДНОГО ВМЕНЯЕМОГО НЕТРУСА, который, если уж не приказал диспетчеру: "Гони его на запасной", то хотя бы отошёл в сторонку со словами: "Действуй по Документам"...
И здесь тоже самое. Некая "Другая Россия" чего-то там прокукарекала перед ихней амбассадой. А официалы наши тыры-пыры проблеяли какие-то дежурные слова, того и гляди - извинения с неустойкой пошлют пражским мародёрам! Тьфу!
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