Российские дипломаты в Чехии становятся мишенью противоправных действий

17:02

В МИДе заявили, что российские дипломаты в Чехии регулярно становятся мишенями для различных противоправных действий.

Отмечается, что «ни по одному из более чем 10 серьезных инцидентов чешская сторона не смогла установить исполнителей, некоторые обращения и вовсе остались без ответа».

«Информация недавно была доведена до сведения министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека», - цитирует РБК комментарий ведомства.

При этом в России сейчас расследуются обстоятельства хулиганских действий во время акций у посольства Чехии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, произошедших в апреле текущего года (на территории были брошены дымовые шашки).

В ходе обеих акций демонстранты выражали протест решению властей Праги снести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.