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Российские дипломаты в Чехии становятся мишенью противоправных действий

17:02 15.05.2020
МИД России
© KM.RU, Илья Шабардин
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В МИДе заявили, что российские дипломаты в Чехии регулярно становятся мишенями для различных противоправных действий.

Отмечается, что «ни по одному из более чем 10 серьезных инцидентов чешская сторона не смогла установить исполнителей, некоторые обращения и вовсе остались без ответа».

«Информация недавно была доведена до сведения министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека», - цитирует РБК комментарий ведомства.

При этом в России сейчас расследуются обстоятельства хулиганских действий во время акций у посольства Чехии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, произошедших в апреле текущего года (на территории были брошены дымовые шашки). 

В ходе обеих акций демонстранты выражали протест решению властей Праги снести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Темы: Прага, Чехия, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 22:41
Гость: Зануда

Вот это будет удар по Чехии! Нокаут практически... Можно ещё отключить РТ, НТВ, РТР и ОРТ!
15.05.2020, 18:20
Гость: Мы мирные люди.....

Путин должен лично поехать в Прагу и показать там свои мультики о гипезвуковых ракетах..... И пообещать им не поднимать пенсионный возраст!
15.05.2020, 18:03
Гость: nn

Ну сколько можно утирать плевки. Почему бы просто не отозвать наших дипломатов с этой помойки. Не так уж важен контакт с приспешниками Гитлера
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