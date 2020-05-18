«Газпром» закрутил вентиль: 5 главных вопросов о транзите российского газа через Польшу

Срок действия соглашения о транзите российского газа через территорию Польши истек 17 мая

Договориться о заключении нового контракта стороны не смогли. Означает ли это, что польский участок трубопровода «Ямал — Европа» теперь будет простаивать? Каким образом теперь будут складываться отношения Москвы и Варшавы в сфере энергетики?

Газовое месторождение на Ямале. Фото gazprom.ru

1. Отсутствие нового контракта — это решение «Газпрома» или Польши?

Освещая эту тему, средства массовой информации условно разделились на два лагеря. Одни пишут, что Польша якобы отказалась от транзита российского газа. По версии других, «Газпром» не стал заключать новый транзитный договор.

Где же правда? Она, как это часто бывает, находится где-то посредине.

В действительности ни «Газпром», ни оператор газотранспортной сети Польши Gaz System не принимали никаких волевых решений.

Никто не разрывал контракт — срок его действия истек ровно тогда, когда это должно было произойти. А насущной необходимости подписывать новые документы у сторон не было.

Дело в том, что еще до эпидемии коронавируса в Европе образовались большие излишки газа. Опасаясь остановки украинского транзита, европейцы дружно забили под завязку свои газовые хранилища. Потом «Газпром» и «Нафтогаз» ударили по рукам, причем украинская ГТС сохранила солидные объемы прокачки «голубого топлива» (65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие годы).

Добавим к этому аномально теплую зиму и поставщиков СПГ, которые из-за резкого падения цен в Азиатско-Тихоокеанском регионе ринулись в Европу. Своеобразной вишенкой на торте стало резкое снижение спроса на энергоносители, вызванное карантинными мероприятиями.

Газа в Европе сегодня слишком много. Настолько много, что даже через Украину «Газпром» не прокачивает весь законтрактованный объем, хотя платить все равно приходится сполна (по условиям соглашения, российская компания ежедневно должна подавать заявку на прокачку 178 миллионов кубометров газа).

В этих условиях нет острой необходимости загружать газопровод «Ямал — Европа». Во всяком случае, пока.

Для Польши отсутствие нового контракта тоже не смертельно. Ее бюджет зависит от транзитных доходов куда меньше, чем бюджет той же Украины. К тому же Варшава получала за прокачку газа довольно скромные суммы, чему есть логическое объяснение: все расходы по строительству газопровода несла российская сторона. То есть поляки «на халяву» получили небольшие, но явно нелишние деньги.

Впрочем, эти суммы их все равно не устраивают. По подсчетам уполномоченного правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, в 2010–2017 годах Польша недополучила от транзита российского газа 400 миллионов долларов.

2. Теперь транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» остановится?

Нет, даже в условиях отсутствия нового контракта транспортировка газа может продолжаться. Для этого в европейском законодательстве предусмотрена система аукционов: Польша должна выставлять на торги мощности своей трубы, это ее обязанность. Даже Gaz-System несколько месяцев назад подчеркивал, что будет гарантировать возможность бронирования своих мощностей «на основе прозрачности и принципов недискриминации».

Конечно, в случае с газопроводом «Ямал — Европа» аукционы выглядят бессмысленно.

Кто с кем будет соревноваться за лот, если потенциальный покупатель всего один?

Но система уже работает. Первый суточный аукцион прошел на рассвете 17 мая: грузоотправитель выкупил 58% мощностей трубопровода на остаток текущих газовых суток (до 06.00 18 мая). А в начале мая польский оператор Gaz-System сообщил о проведении аукциона, по итогам которого на третий квартал 2020 года было забронировано 80% газотранспортных мощностей. Кто именно забронировал, в компании не уточняют, но догадаться нетрудно.

Тезис о том, что Польша ударила по России остановкой транзита, не соответствует действительности.

Судя по последним новостям, она всего лишь перевела сотрудничество с «Газпромом» в новую форму. Это всех устраивает.

3. Возможно ли, что контракт заключат позже?

Такая возможность существует. Потенциально в этом заинтересованы обе стороны. Польша, которая стремится к «энергетической независимости» от России, никогда не заявляла о желании прервать российский транзит — зачем лишать себя одного из источников дохода?

«Газпром», в свою очередь, тоже не отказывается от газопровода «Ямал — Европа», в котором ему принадлежит 48% акций.

То есть «забить» на польский маршрут означает зарыть в землю собственное имущество. Кто-то, возможно, обоснует правильность этого шага с точки зрения политики, но российский газовый гигант руководствуется коммерческими интересами.

Тот факт, что система аукционов успешно заработала, сам по себе говорит о многом. Ведь могло быть по-другому. Представим себе, что Польша, обиженная на «Газпром» за якобы недополученную транзитную выручку, выставляет лоты с запредельно высокими ценниками. Единственный участник торгов отказывается их выкупать — и на этом аукцион заканчивается.

Если этого не произошло, то Москва и Варшава все-таки сумели договориться о цене вопроса.

Ничего не мешает им точно так же договориться о транзитной ставке в новом долгосрочном контракте, когда для этого созреют условия.

4. Кто больше выиграл от окончания срока действия транзитного контракта?

В этой ситуации нет победителей. Скорее обе стороны можно назвать проигравшими, ведь отсутствие нового соглашения — результат того, что в Европе наблюдается внушительный профицит энергоресурсов. «Проседание» спроса на газ является плохой новостью и для страны-поставщика, и для страны-транзитера. В конце концов, они делают общее дело.

Для «Газпрома» ничего страшного точно не произошло. Напротив, использование системы аукционов сулит ему определенные выгоды.

Во-первых, такая форма сотрудничества фактически лишает поляков возможности снова судиться с Россией. Какие могут быть иски, если все предельно прозрачно? Вы выставляете мощности газопровода — мы их покупаем…

Во-вторых, польский транзит становится более гибким.

«Газпром» может бронировать мощности польского участка трубопровода исходя из ситуации, которая складывается на данный момент.

Хотя последнее слово все-таки остается за Польшей: она решает, какие лоты выставлять на аукцион.

5. Недавно PGNiG одержала верх над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Этот факт повлияет на будущее транзита российского газа?

Вряд ли. Как уже было сказано, Варшава разделяет транзит продукции «Газпрома» и ее поставки на польский рынок. Разбирательство в Стокгольме касалось второго вопроса — методологии определения цены на газ, заложенной в так называемом Ямальском контракте.

Арбитражный суд пришел к выводу, что «Газпром» навязал Польше завышенные цены и должен компенсировать ей убытки на сумму в 1,5 миллиарда долларов.

По данным PGNiG, российская компания при выставлении счетов за газ начала применять новую формулу, утвержденную Стокгольмским арбитражем.

Но вопрос компенсаций повис в воздухе. Будет ли Россия их выплачивать? Или подаст апелляцию, как в случае с Украиной?

«Газпром» может попытаться решить этот вопрос во внесудебном порядке. К примеру, предложит полякам выгодную транзитную ставку в новом долгосрочном контракте, если те откажутся от своих претензий по Ямальскому контракту. Здесь действительно есть почва для компромисса.