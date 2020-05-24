За 2 месяца состояние 25 богатейших людей мира увеличилось на $255 млрд

10:40

Входящие в топ-25 самых богатых людей миры миллиардеры за последние два месяца в сумме стали богаче на 255 млрд долларов.

Размера состояния Forbes оценивал в период с 23 марта по 22 мая.

За это время больше всех заработал Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook. Его состояние составляет теперь $86,5 млрд (+31,4 млрд долларов). Акции самой соцсети выросли примерно на 60%. На втором месте по приросту состояния находится основатель Amazon Джефф Безос (+29,9 млрд долларов). Общее его состояние оценивается в $146,9 млрд. По версии Forbes Безос все еще остается самым богатым человеком в мире, а акции Amazon выросли с марта на 29%.

Почти на 20 млрд долларов свое состояние увеличил глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани. При этом отмечается, что Амбани поле того, как Facebook в апреле объявил об инвестициях в размере 5,7 млрд долларов в «дочку» Reliance Industries, стал богатейшим человеком Азии.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира теперь составляет порядка 1,5 трлн долларов (примерно 16% от состояния всех миллиардеров).