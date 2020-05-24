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В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

19:54 24.05.2020
Фото со страницы Биньямина Нетаньяху в соцсети
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В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Действующий глава израильского правительства впервые оказывается на скамье подсудимых.

Выступая в суде, премьер-министр отверг все обвинения. «Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня. Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых»,— заявил Нетаньяху в прямом эфире израильских телеканалов перед тем, как войти в здание.

Вместе с ним в суд прибыли несколько членов его нового правительства, сформированного на этой неделе, пишет «Коммерсант».

Возле окружного суда, где проводится заседание, проходят демонстрации его сторонников и противников. Всего протестующих около 200 человек. Сторонники премьера из партии «Ликуд» кричат «Нетаньяху не один!» и призывают генерального прокурора Авихая Мандельблита, который выдвинул обвинения, уйти в отставку. Противники израильского лидера, которых меньше, отделены от сторонников металлическими разделителями. Они держат в руках фотографии Нетаньяху с надписью «министр преступности». 

Темы: Израиль
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Комментарии читателей
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25.05.2020, 01:06
Гость: Ейбогус -льду.

Это преступление началось в 1963г, Изр. сместил сир.короля,и посадил
Асада на место короля. С целью постепенного разрушения Сирии.Сынок А.сейчас завершает дело. И с помощью вкс,ессно.Кремлин-самая главная шестерка Изр.
Так что в регионе рулит всеми актерами именно Изр. О котором в сми почти 100% молчание.
Картинка ясна камраду?
25.05.2020, 00:27
Гость: ну вот-

в Израиле неприкасаемых нет.
А у нас кто проштрафился- НА ПОВЫШЕНИЕ.
24.05.2020, 23:11
Гость: blog2038,.

Вы что, уважаемый, совсем отупели - война между Израилем и Сирией, начатая Сирией, идёт уже с 1948-го года.
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