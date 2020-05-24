В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

19:54

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Действующий глава израильского правительства впервые оказывается на скамье подсудимых.

Выступая в суде, премьер-министр отверг все обвинения. «Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня. Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых»,— заявил Нетаньяху в прямом эфире израильских телеканалов перед тем, как войти в здание.

Вместе с ним в суд прибыли несколько членов его нового правительства, сформированного на этой неделе, пишет «Коммерсант».

Возле окружного суда, где проводится заседание, проходят демонстрации его сторонников и противников. Всего протестующих около 200 человек. Сторонники премьера из партии «Ликуд» кричат «Нетаньяху не один!» и призывают генерального прокурора Авихая Мандельблита, который выдвинул обвинения, уйти в отставку. Противники израильского лидера, которых меньше, отделены от сторонников металлическими разделителями. Они держат в руках фотографии Нетаньяху с надписью «министр преступности».