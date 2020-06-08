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Новая Зеландия первая в мире отменит ограничения по коронавирусу

11:20 8.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Новая Зеландия станет первой страной, которая снимет все ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает местная газета Sydney Morning Herald со ссылкой на зачаление премьер-министра страны Джасинды Ардерн. 

Со вторника, 9 июня, в стране будут полностью отменены все ограничения, в том числе и требования социального дистанцирования. Жителям Новой Зеландии можно будет проводить любые мероприятия с луюбой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, свободно перемещаться по стране. Разрешена работа всех предприятий.

Единственным ограничением будет лишь закрытие границ. 

По мнению Арден, стране не удасться избежать новых случаев заражений, но сейчас правительство должно сосредоточиться на восстановлении экономики страны. 

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1504 человека, умерли 22 заболевших.

Темы: Коронавирус, Новая Зеландия
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 17:19
Гость: Владимир*

Тоже о них подумал. Теперь им кердык. И не подкопаешься.
08.06.2020, 16:06
Гость: Ветхий Завет

Скоки разов Создатель исправлял свои промашки и Великим потопом и Содомом и Геморроем и тьмой Египетской.
Плохое КБ у Создателя, как в РФе у ВВПе.
08.06.2020, 16:05
Гость: Кто же создатель Коронавируса?

На этот раз создатель ТОТ, кого мы, человеки, пытаемся проигнорировать, назначив себя "высшим разумом вселенной"!
ОН не может больше ждать нашего поумнения, так как осталось лет 30 до необратимости активно идущих процессов разрушения планеты.
На этот раз нам, людям, нужно сражаться с БОГОМ, что бесполезно.
Терпение СВЫШЕ не то что закончилось, но ждать дальше нет возможности.
Раз мы сами не поумнели, в работу включилась НЕБОПОЛИТИКА, выпустив своих "собак", которые будут грызть всех, на кого их спустят.
При этом СВЫШЕ внимательно наблюдают за происходящим.
Первый заход сделан, будет оценен результат.
Если мы, человеки, сядем за стол переговоров и начнём срочное принятие мер по приведению потребления в соответствии с возможностями планеты, "собаки" будут отозваны.
На этом конфликт будет исчерпан.
Если нет, то "собаки" будут снова выпущены на охоту, и планета за 1-2 года будет полностью очищена от нашей неразумной биомассы.
А жаль! У нас ведь есть дети и внуки.
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