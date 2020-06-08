Новая Зеландия первая в мире отменит ограничения по коронавирусу

11:20

Новая Зеландия станет первой страной, которая снимет все ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает местная газета Sydney Morning Herald со ссылкой на зачаление премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

Со вторника, 9 июня, в стране будут полностью отменены все ограничения, в том числе и требования социального дистанцирования. Жителям Новой Зеландии можно будет проводить любые мероприятия с луюбой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, свободно перемещаться по стране. Разрешена работа всех предприятий.

Единственным ограничением будет лишь закрытие границ.

По мнению Арден, стране не удасться избежать новых случаев заражений, но сейчас правительство должно сосредоточиться на восстановлении экономики страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1504 человека, умерли 22 заболевших.