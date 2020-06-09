В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

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Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

"В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды", - сказал Бергер.

По его словам, на основе этих фрагментов в телах членов экипажа Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) вновь изучил различные характеристики и сравнил их с характеристиками фрагментированных частей украинской демонтированной боеголовки и фрагментов боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и на Украине.

В то же время в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от вышеописанных фрагментов.

Прокурор сообщил, что в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч. И только два из них все еще визуально распознаются как бабочки: один - в передней части кабины, а другой - в теле капитана MH17. При этом за время расследования не все поврежденные части обломков самолета были найдены.

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, сообщает РИА Новости. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.