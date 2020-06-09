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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

09:25 9.06.2020
Фото с сайта thevocket.com
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

"В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды", - сказал Бергер.

По его словам, на основе этих фрагментов в телах членов экипажа Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) вновь изучил различные характеристики и сравнил их с характеристиками фрагментированных частей украинской демонтированной боеголовки и фрагментов боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и на Украине.

В то же время в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от вышеописанных фрагментов.

Прокурор сообщил, что в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч. И только два из них все еще визуально распознаются как бабочки: один - в передней части кабины, а другой - в теле капитана MH17. При этом за время расследования не все поврежденные части обломков самолета были найдены.

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, сообщает РИА Новости. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. На суде присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 17:29
Гость: Нидер-прокур

должен вразумительно поведать-растолковать, а на хрена России нужно было самолёт этот сбивать. Где выгода? Кому выгодно? И ещё. Сбить воздушную цель одной пусковой установкой невозможно. Нужны станция обнаружения, высотомер, дальномер; ракеты сами на пусковую установку не залазят; вручную их не поднять; нужен топливозаправщик для заправки ракеты специальным топливом; для работы всех систем нужны солдатушки-бравы ребятушки, обученные и оттренированые на совместную слаженную работу. А нам показали одну неизвестно народу чью пусковую и требуют верить в бред. К тому же малазийский самолёт имеет в своём окрасе российские цвета: белый, синий и красный. Не исключено, что украинские вояки приняли М-17 за российский, ну, с пьяных глаз и пальнули, как это было ранее с уничтожением пассажирского самолета над Чёрным морем тоже ракетой. Тогда тоже годами от ответственности отпирались...
09.06.2020, 16:28
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

А Вы, случаем, не глухой? Аааа, вероятно уже пытались стреляться! Извините, тогда буду беседовать с Вам как с пострадавшим. Итак, то что я написал, это заключение ПВО "Алмаз-Антей" которым Россия объясняет, что это НЕ ЕЁ ракета. Но Вам очевидно пофиг, ибо узколобость подразумевает крик, на который Вы и сорвались, сердешный. Ну да ладно, Бог как хочет, а я Вас простил.
09.06.2020, 16:04
Гость: в не понятке

И это по прошествию шести лет. Странно только два элемента на что-то похожи.
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