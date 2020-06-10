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Трамп планирует реформировать работу полиции США

09:30 10.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп может представить ряд инициатив по реформам в американской полиции, пишут американские СМИ.

Отмечается, что в пакет документов войдут законодательные инициативы и прямые директивы от Трампа. В частности, создание баз данных полицейских с записями о совершенных ими правонарушениями и изменениями в их работе. При этом пока нет единого мнения о том, запрещать ли сотрудникам полиции использовать удушающие приемы при задержании.

Как сообщают СМИ, Белый дом не хочет "связывать руки" сотрудникам полиции. 

Вопрос о реформировании работы полиции стал актуальным после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских при задержании. Инцидент привел к массовым протестам по всей стране, которые перекинулись также и на страны Европы.

Отмечается, что некоторые штаты уже внесли или собираются вносить коррективы в приемы, которые могут использовать полицейские при задержании. 

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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10.06.2020, 13:24
Гость: gvozd

они самые настоящие Либералы, а никакие не "псевдо".
пассаж "отстранить конспирологические финансовые структуры.. от возможности влиять на политику государства." - указывает на то что вы понятия не имеет как это все работает.
уолл-стрит - Продолжение Государства и без Государства существовать не может.
10.06.2020, 12:28
Гость: зашоренность и непрфессионализм

Опустили страну, разрушили экономику, науку, приборостроение, станкостроение, самолетостроение. И при этом эти лже-либеральные наглецы утверждают что экономика растет? Сталин вставай.
10.06.2020, 11:41
Гость: Скептик

Переименовывать в милицию будет?
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