Трамп планирует реформировать работу полиции США

09:30

Президент США Дональд Трамп может представить ряд инициатив по реформам в американской полиции, пишут американские СМИ.

Отмечается, что в пакет документов войдут законодательные инициативы и прямые директивы от Трампа. В частности, создание баз данных полицейских с записями о совершенных ими правонарушениями и изменениями в их работе. При этом пока нет единого мнения о том, запрещать ли сотрудникам полиции использовать удушающие приемы при задержании.

Как сообщают СМИ, Белый дом не хочет "связывать руки" сотрудникам полиции.

Вопрос о реформировании работы полиции стал актуальным после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских при задержании. Инцидент привел к массовым протестам по всей стране, которые перекинулись также и на страны Европы.

Отмечается, что некоторые штаты уже внесли или собираются вносить коррективы в приемы, которые могут использовать полицейские при задержании.